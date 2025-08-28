В Венгрию уже возобновились поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден украинским ударом в ночь на 18 августа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на венгерскую нефтяную компанию MOL.

На этом фоне цены на нефть упали.

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила о восстановлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в ее страну.

"Подача нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" восстановлена! Надеюсь, ситуация останется стабильной и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении министра в Фейсбуке.

Напомним, на днях Сийярто заявил, что недавние удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" "равнозначны нападению на Венгрию и Словакию".

А сегодня стало известно, что Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (Мадьяру), которого считает ответственным за удар по нефтепроводу. В своих соцстеях Мадяр сообщал об ударах по нефтепроводу "Дружба", нефтеперекачивающей станции в городе Унеча Брянской области и других объектах на территории РФ. Бровди родом из Закарпатья, он этнический венгр.