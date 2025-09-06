Война в Украине закончится, или за это придется дорого заплатить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Он сказал, что положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет "то же самое".

По его мнению, Европа тоже хочет урегулирования в Украине и будет играть основную роль в обеспечении гарантий безопасности.

Во время пресс-конференции американский глава также назвал назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "уважаемым человеком".

"Глава Беларуси - очень уважаемый человек и сильный лидер, он освободил 16 заложников", - сказал президент США.

При этом он добавил, что США и Беларусь ведут переговоры об освобождении части из 1,4 тысяч политзаключенных, их могут отпустить "в скором времени".

Также Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и "дал им это понять, наложив высокие пошлины".

При этом глава США пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20, который пройдет в Майами. Он сказал, что "будет рад приветствовать" там обоих лидеров.

Как известно, саммит запланирован на 2026 год и, по словам Трампа, пройдет в его гольф-клубе в Майами.

Напомним, что в этом году "Большая двадцатка" соберется в Йоханнесбурге (ЮАР), куда Трамп из-за разногласий с президентом этой страны ехать отказывается. Вместо него мероприятие в декабре посетит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее президент США заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский ещё не готовы к заключению мира, но скоро "что-то произойдёт".

На днях президент США предложил подождать ещё пару недель, пока по вопросу Украины станет что-то понятно. Он также анонсировал разговор с Путиным и Зеленским, отметил хорошие отношения с главой Кремля, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.