Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны на время своего правления.

Фото и фрагменты краткого интервью главы Белого дома прессе публикуют политические телеграм-каналы.

Название "Министерсво войны" (War Departament) Пентагон носил до 1949 года.

В числе прочего американский лидер заявил, что "война в Украине закончится, или за это придётся дорого заплатить".

Трамп сказал, что положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждёт "то же самое".

Ранее президент США заявил, что Путин и Зеленский ещё не готовы к заключению мира, но скоро "что-то произойдёт".

Российско-украинский военный конфликт продолжается 1290-й день. Последние новости с ключевыми событиями 5 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стала парижская встреча представителей стран Европы, которые планируют предоставить гарантии безопасности Украине после урегулирования конфликта с РФ. В качестве главной меры предполагается развёртывание западных военных контингентов на подконтрольной Киеву территории, против чего выступает Москва.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.