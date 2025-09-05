Американский спецназ "Морские котики" (SEAL) в 2019 году попытался провести секретную операцию на территории КНДР, но она закончилась провалом.

Об этом пишетамериканская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, целью миссии была установка электронного устройства, что позволило бы Америке перехватывать разговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына в период, когда он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы ядерных вооружений. Прослушка коммуникаций в КНДР считалась стратегической "слепой зоной", которую Вашингтон стремился устранить.

Отряд высадился на скалистом берегу ночью, одетый в чёрные гидрокостюмы. Миссия пошла не по плану быстро: рядом появился северокорейский катер, который направил фонари с носа судна на воду. "Котики", опасаясь, что их обнаружили, открыли огонь. В перестрелке погибли все северокорейцы, находившиеся на борту катера. Американцы вернулись, не установив подслушивающее устройство.

Об этом операции никогда публично не сообщали ни власти КНДР, ни США. Об инциденте не были уведомлены даже ключевые конгрессмены, курирующие разведывательные операции, что могло быть нарушением американского законодательства, отмечает NYT.

Ранее Трамп заявил, что у него с Ким Чен Ыном "хорошие отношения", и допустил их личную встречу.

При этом, глава Белого дома заявил в интервью, что не считает вызовом сотрудничество России, Китая и КНДР.