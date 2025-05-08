По Киеву ходят слухи о том, что в апреле, во время попытки сотрудников Службы безопасности Украины провести следственные действия в Главном управлении разведки, произошли столкновения между спецназами ГУР и СБУ. Причем, по одной из версий слуха, якобы подозрение хотели вручить главе ГУР Кириллу Буданову, а тот в ответ вывел бронетехнику. По другой версии слуха целью СБУ был заместитель Буданова.



Официальных подтверждений этой истории не было, но "Страна" от источников в правоохранительных органах узнала откуда данный слух появился.



"Дело касается, по сути, хозяйственного спора. Определенное время назад ГУР изъяла для нужд одного из своих подразделений здание в Киеве, которым пользовалась компания, по данным разведки, с российскими корнями. Но представители этой компании пожаловались в СБУ, заявляя, что они к России отношения не имеют, а наоборот – помогают Силам обороны. И вообще здание было изъято с нарушениями. Видимо, они привели дополнительно некие аргументы, которые побудили СБУ заинтересоваться этой историей и начать расследование. Его фигурантом стал не Буданов, а один из его заместителей. И во время попытки провести с ним следственные действия на одном из объектов ГУР, сотрудников СБУ, которые пришли со своим спецназом, не пустил спецназ разведки, перегородив путь бронетехникой. Столкновения как такового не было. Было недоумение всех сторон. Постояли и разошлись, следственных действий так и не проведя. С тех пор новых обострений пока не было. Процесс перешел в вялотекущий режим", - сказал источник "Страны".



Отметим, что о конфликтах между ГУР и СБУ сообщало и ранее.



Так, Буданов фактически обвинял сотрудников СБУ в убийстве сотрудника разведки Киреева в марте 2022 года. В начале 2023 году по этому поводу глава ГУР дал несколько жестких комментариев в СМИ. Скандал получился громкий, но вскоре сошел на нет. А Буданов провел встречу с главой СБУ Василием Малюком, после чего вышло их совместное заявление о взаимопонимании и взаимодействии двух структур (подробнее о конфликте вокруг убийства Киреева читайте в отдельном материале)



Также напомним, что в прошлом году прошел слух об обострении отношений Буданова с главой Офиса президента Андреем Ермаком (Буданов оставался одним из немногих альтернативных ему источников донесения информации до Зеленского). Пошли даже слухи о готовящейся отставки главы ГУР, но они пока так и не подтвердились.



Хотя, как считают источники в политических кругах и в силовых структурах, напряженность в отношениях Буданова и главы ОП сохраняется.



При этом социология показывает, что Буданов входит в тройку людей с наибольшим рейтингов доверия среди украинцев (наряду с Залужным и Зеленским), по некоторым опросам опережая даже действующего президента.