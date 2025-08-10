"Там хватает поклонников Эскобара". Медведев призвал Трампа высадить спецназ на Банковой
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после длительного перерыва написал пост, в котором призвал президента США Дональда Трампа высадить спецназ на Банковой.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза РФ, это нужно сделать из-за обилия колумбийских и мексиканских "нарконаемников" на службе в украинской армии.
"Наëмников (в Украине - Ред.) учат всему, в том числе управлению БпЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США", - написал Медведев.
Поэтому Соединенным Штатам, по мнению экс-президента РФ, "надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни".
"Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса", - добавил Медведев.
Не так давно Медведев призывал ждать "дальнейших шагов" от России по размещению ракет малой и средней дальности в Европе.
О том, как ранее Трамп обменялся с Медведевым угрозами ядерных ударов, мы писали в отдельном материале.