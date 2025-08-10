Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после длительного перерыва написал пост, в котором призвал президента США Дональда Трампа высадить спецназ на Банковой.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза РФ, это нужно сделать из-за обилия колумбийских и мексиканских "нарконаемников" на службе в украинской армии.

"Наëмников (в Украине - Ред.) учат всему, в том числе управлению БпЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США", - написал Медведев.

Поэтому Соединенным Штатам, по мнению экс-президента РФ, "надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни".

"Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса", - добавил Медведев.

Не так давно Медведев призывал ждать "дальнейших шагов" от России по размещению ракет малой и средней дальности в Европе.

О том, как ранее Трамп обменялся с Медведевым угрозами ядерных ударов, мы писали в отдельном материале.