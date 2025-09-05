В пятницу, 5 сентября, в Украине идет 1290-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
08:16 В Киеве на Позняках вчера пытались запихнуть в микроавтобус мужчину. Судя по тому, как он сопротивлялся двум полицейским, это была попытка мобилизации.
08:00 В Рязани дроны ударили по НПЗ. Зафиксирован пожар.
07:55 В Днепре ночью был прилёт по предприятию, что вызвало масштабное задымление. По улицам города ездит машина с громкоговорителем, жителей предупреждают о химическом загрязнении и призывают закрывать окна.
