В пятницу, 5 сентября, в Украине идет 1290-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:16 В Киеве на Позняках вчера пытались запихнуть в микроавтобус мужчину. Судя по тому, как он сопротивлялся двум полицейским, это была попытка мобилизации.

08:00 В Рязани дроны ударили по НПЗ. Зафиксирован пожар.

07:55 В Днепре ночью был прилёт по предприятию, что вызвало масштабное задымление. По улицам города ездит машина с громкоговорителем, жителей предупреждают о химическом загрязнении и призывают закрывать окна.