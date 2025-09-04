Анализируем итоги 1289-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись к востоку от Купянска - у села Степная Новоселка, сообщает военный паблик Deep State.

Напомним, вчера Россия заявила о контроле над половиной Купянска, что ВСУ опровергли.

Deep State при этом пишет, что россияне "совершают постоянные попытки просачивания в город и пытаются закрепиться хотя бы в окрестностях, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения".

"Чтобы увеличить шанс закрепления в городе, противник пытается овладеть окружающей местностью, поэтому идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (к западу от Купянска - Ред.), который, как и Радьковка, должен стать местом накопления пехоты", – также говорится в сообщении.

Паблик пишет, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы проникнуть в город – как для пропагандистских целей, так и для расширения своего плацдарма.

"Из сообщений бойцов есть опасение, что в какой-то момент это может вылезти неприятными последствиями, но это мы увидим только со временем, насколько масштабной была задумка врага. В настоящее время предпринимаются активные попытки штурмовых действий группами пехоты, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные. В сентябре мы еще неоднократно будем говорить о Купянске, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже, в некоторой степени, обнаружил. А развивать успехи они берутся мгновенно", – говорится в сообщении.

Также российские войска продвинулись к северу от Лимана - в районе сел Колодязи и Дерилово, пишет Deep State.

А в Запорожской области они продвинулись к Малой Токмачке под Ореховым, сообщает украинский военный паблик.

Об усиленных штурмах в направлении этого села паблики начали сообщать некоторое время назад. Сейчас они зафиксировались на карте.

Под Покровском россияне создали плацдарм в примыкающем к нему селе Леонтовичи (Первое Мая), где накапливают силы для удара, пишет украинский военный с позывным "Мучной".

В самом Покровске, по его словам, бои идут на окраинах, в шахтёрских кварталах, где россияне пытаются действовать малыми группами в частной застройке.

Также российские войска, по его словам, продвинулись на Добропольском направлении - южнее Вольного к востоку от Доброполья. При этом ВСУ отбили ряд позиций в районе Никаноровки (карта Deep State всего этого не отражает).

Сегодня россияне нанесли два воздушных удара. В Черниговской области ракета попала, как заявляет ОВА, по миссии, которая занималась разминирование. При этом паблики накануне писали, что удар был по блокпосту. Есть погибший.

В Сумах после удара пропал свет на многих локациях.

Сегодня россияне также нанесли удар по Запорожью FPV-дроном, что в последнее время происходит все чаще. Украинские военные пишут, что скорее всего в качестве "матки" и ретранслятора сигнала быд использовал разведывательный беспилотник "Орлан", которому ударные дроны стали подвешивать под крылья.

"Таким образом враг пытается поражать цели в глубине наших боевых порядков. Грузоподъёмность "Орлана-10" составляет 5 кг, поэтому, скорее всего, FPV оснащены лёгким боеприпасом, в первую очередь кумулятивным, для поражения техники. Вероятно, противник пока лишь обкатывает эту тактику диверсионных действий, однако в дальнейшем она может приобрести более массовый характер", - пишет военный с позывным "Тень".

Трамп и "коалиция желающих"

Сегодня в Париже состоялось заседание коалиции стран Европы, которые планируют дать военные гарантии Украине после окончания войны.

На нем присутствовал и Зеленский, а также - какое-то время - спецпредставитель Трампа Уиткофф, который провел отдельную встречу с Умеровым и Ермаком (с последним он на прошлой неделе уже встречался в Нью-Йорке, впрочем, предмет их беседы остался за кулисами).

Накануне заседания коалиции Макрон заявил, что ее страны планируют сегодня завершить формирование проекта по гарантиям Украине.

Глава Еврокомиссии заявила, что у этих гарантий три ключевые задачи: превращение Украины в "стального дикобраза", создание на ее территории многонациональных сил при поддержке США и усиление общей оборонной позиции Европы.

После заседания "коалиции желающих" Трамп провел с ее лидерами, а также Зеленским видеоконференцию.

Зеленский на брифинге после этого разговора заявил, что "сильная украинская армия будет основным фактором гарантий безопасности". Также планируются поставки оружие и финансирование украинского производства. При этом президент сказал, что сейчас производство оружие в Европе "недостаточное". Также одной из гарантий должно стать членство Украины в ЕС.

По его словам, обсуждается и отправка иностранных войск в Украину. "Мы договорились о присутствии, не могу сказать количество, но присутствие будет в разных форматах", - заявил Зеленский.

Макрон в свою очередь заявил, что 26 стран заявили о готовности отправить войска в Украину или "внести определенные средства для поддержки этой коалиции и обеспечения безопасности на море и в небе". Эти войска не будут размещены на линии фронта, и отправятся в Украину после прекращения огня или достижения мира.

Других подробностей французский президент не озвучил. При этом он дал понять, что в ходе разговора с Трампом "коалиция желающих" не получила от него конкретики по гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что вклад США будет определен в "ближайшие недели".

Вклад США - ключевой элемент гарантий для Европы, без которого они вряд ли смогут функционировать, написали сегодня западные СМИ. Издания Financial Times и Spiegel выпустили статьи со схожей информацией: что планируется завести в тыловые районы Украины контингент в размере примерно 30 тысяч военных из европейских стран (Макрон уже заявил, что численность будут держать в секрете - Ред.) На передовой они находиться не будут, но их главной задачей станет "отпугнуть" Россию от нового вторжения.

При этом обе газеты сообщают, что Европа пытается добиться от США, какой будет их роль. Указывается, что американцы ранее не исключали поддержку с разведкой и наблюдением, а также с ПВО, но возглавить процесс должна Европа. То есть, Штаты даже на уровне обсуждений не планировали выступать "гарантом для гарантов" - быть элементом прикрытия для сил Британии и ЕС в Украине и вступить в войну, если на них будет совершено нападение.

The Washington Post со ссылкой на американского чиновника пишет, что Трамп еще никаких решений на этот счет не принял. Что сегодня уже по сути подтвердил Макрон.

На данный момент Дональд Трамп действительно всячески хочет дистанцироваться от прямой поддержки Украины и даже оружие согласен поставлять только за деньги с 10-процентной наценкой, переведя это в сферу военной коммерции, а не геополитики. И пока не похоже, что он будет готов давать серьезные гарантии Украине в случае начала новой войны.

Впрочем, далеко не факт, что на такие гарантии от США европейцы сегодня реально рассчитывали. Они, вероятно, знают и позицию Трампа, и позицию собственно Путина, который не раз высказывался против сил стран НАТО на территории Украины (и без согласия РФ никакие войска после перемирия в Украину не войдут, если только Кремль не изменит по каким-то причинам свою точку зрения). То есть далеко не факт, что выдвинутый сегодня проект гарантий безпасности был основной целью собрания.

Bloomberg пишет, что одной из целей Европы во время сегодняшнего разговора с Трампом было подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России - поскольку Путин "не проявляет никаких признаков желания встретиться с Зеленским в ближайшее время" и готовится наступать в Украине.

В этом контексте интересно, что Трамп в разговоре с "коалицией желающих" потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти, о чем рассказал Макрон, добавив, что речь идет о двух странах, которые до сих пор покупают российскую нефть - Словакии и Венгрии.

Ранее такая претензия от Белого дома звучала в статье портала Axios - в том контексте, что Трамп недоволен Европой за слишком несговорчивую позицию по территориальным уступкам Киева и за требования к США обложить Россию вторичными санкциями.

В той же статье говорилось, что Штаты неофициально предложили Европе для начала самостоятельно "выстрелить себе в ногу" и ввести санкции либо пошлины против Индии и Китая, закупающих российские энергоносители.

Теперь Трамп уже лично повторил призыв касательно нефти. Из чего можно сделать вывод, что Белый дом действительно не в восторге от идеи опасных для собственной экономики вторичных санкций против РФ. Поэтому, видимо, на просьбы Европы принять меры против РФ, Трамп предложил европейцам для начала сделать это самостоятельно.

Еще один вывод из сегодняшнего заседания "коалиции желающих" - ввод европейских войск в Украину пока не решен, так как без поддержки США он малореален. А Трамп пока такую поддержку не дает.

Не исключено, что в предварительные договоренности Трампа с Путиным сегодняшние решения в Париже пока не вписываются.

Характерное заявление в этом контексте вчера сделал Зеленский. Накануне сегодняшнего разговора с Трампом он снова отказался отдавать России Донбасс.

"Если завтра мы каким-то образом покинем Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство вблизи города с полутора миллионами жителей: Харькова. Он также захватит промышленный центр Днепр. Это откроет ему новые возможности", - заявил украинский президент в интервью французскому изданию Le Point.

По распространённой версии Трамп считает, что на Аляске он договорился с Путиным о компромиссном сценарии завершения войны - президент РФ корректирует свои территориальные требования и согласен прекратить огонь в случае вывода украинских войск со всего Донбасса (снимая таким образом условия по выводу ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей). И, плюс к тому, Путин согласился на некие гарантии безопасности для Украины. После чего эта схема была предложена Киеву, но тот при поддержке европейцев от нее отказывается.

То есть, на данный момент по ключевому пункту Аляски Украина на уступки не идет. А, судя по прохладной реакции Трампа на сегодняшнее заседание "коалиции желающих", в его логику сделки с Москвой ее решения пока также не встраиваются.

Сама же Москва, как мы уже говорили, на разных уровнях дает понять, что ввод иностранных войск для нее неприемлем.

Поэтому, по одной из версий, нынешние обсуждения европейцами и Киевом возможности ввода войск в Украину имеют главной целью склонение Трампа к поддержке этого проекта, после чего он будет предложен россиянам, те откажутся и переговоры, таким образом будут сорваны.

Вероятно, европейцы надеются, что тогда Трамп введет против РФ жесткие санкции. Впрочем, не исключено, данную схему понимает и сам Трамп, а потому и не торопится с ответом.

Поедет ли Зеленский в Москву?

Украина, как и следовало ожидать, отрицательно ответила на приглашение Путина к Зеленскому приехать в Москву, если он хочет личной встречи.

"Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Лишь усиление давления может заставить Россию наконец-то серьезно отнестись к мирному процессу", – написал вчера министр иностранных дел Сибига.

Сегодня ответил и сам Зеленский.

"Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече - это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру. Со встречи такого уровня взрослые лидеры должны выходить с каким-то результатом, желательно - окончанием войны", - заявил президент.

При этом корреспондент Bloomberg Оливер Крук считает, что Зеленский приедет в Москву, если его об этом попросит Трамп.

"Очень трудно представить, чтобы Зеленский поставил себя в такое положение, чтобы поехать в Москву — особенно учитывая, что Путин говорит о том, что ему нечего обсуждать с нынешней украинской администрацией. С другой стороны, мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше. Вы, наверное, помните, как обсуждалась возможная встреча в Турции. Зеленский тогда буквально сразу сел в самолёт и заявил: "Я уже в Турции, готов встретиться с Путиным". Так что, возможно, ради шоу Зеленский может рассмотреть такую идею, однако представить себе подобный сценарий все равно очень сложно", - заявил Крук.

Рада ужесточила жизнь в СЗЧ

Рада поддержала в первом чтении законопроект 13260, возвращающий уголовную ответственность за СЗЧ и дезертирство.

Документ отменяет смягчающую норму, которая позволяла избежать наказания в случае добровольного возвращения. После 30 августа все случаи рассматриваются как преступление: за самовольное оставление части предусмотрено 5–10 лет лишения свободы, за дезертирство — 5–12 лет.

Ранее ответственности можно было избежать, если добровольно вернуться на службу.

Напомним, такое послабление сделали, чтобы стимулировать ушедших в самоволку военных возвращаться в свои части. Однако, судя по тому, что смягчающую норму снова убрали, проблему решить не удалось.

Напомним, что по официальным данным более 250 тысяч дел за СЗЧ и дезертирство открыто в Украине с 2022 по июль 2025 года.

При этом нардеп Анна Скороход заявила, что реальное количество ушедших в СЗЧ приблизилось к 400 тысячам. О том, что официальная статистика занижена примерно в два раза, сообщали и другие эксперты. А украинские военные писали, что из-за масштабов дезертирства Украина скоро может остаться без людей на ключевых направлениях фронта.