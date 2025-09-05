Президент США Дональд Трамп пригласил глав крупнейших IT-компаний на ужин в Белый дом.

Видеоролики с ужина начали набирать популярность в социальных сетях.

За столом собрались Марк Цукерберг (Meta), Сундар Пичаи (Google), Тим Кук (Apple), Сатья Наделла (Microsoft), Билл Гейтс и Сэм Альтман (OpenAI).

Трамп в свою очередь заявил, что для него главным остаются инвестиции компаний в американскую экономику.

Apple и Meta пообещали вложить по $600 млрд каждая, Google – $250 млрд, Microsoft – до $80 млрд в год.

В то же время пользователи соцсетей начали замечать, что на встрече не было Илона Маска. Его место занял конкурент по искусственному интеллекту – глава OpenAI Сэм Альтман.

Ранее западные издания писали, что миллиардер Марк Цукерберг считает, что традиционные социальные сети ушли в прошлое.

Также сообщалось, что антимонопольные органы США пытаются заставить Meta продать Instagram и WhatsApp или провести реструктуризацию.

