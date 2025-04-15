Антимонопольные органы США пытаются заставить Meta продать Instagram и WhatsApp или провести реструктуризацию.

Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, накануне гендиректор компании Марк Цукерберг выступил на суде по обвинениям Федеральной торговой комиссии США (FTC) в покупке этих двух соцсетей за миллиарды долларов с целью избавиться от конкурентов Facebook.

Уточняется, что в своих электронных письмах Цукерберг прямо называл Instagram конкурентом для Facebook до того момента, пока эта соцсеть не была куплена компанией Цукерберга.

В свою очередь Цукерберг эти обвинения отрицает.

Судебный процесс может затянуться до июля. Если FTC победит, ей придется отдельно доказать, что такие меры, как принуждение Meta продать Instagram или WhatsApp, восстановят конкуренцию.

Если Meta в принудительном порядке будет лишена Instagram, то для компании наступят тяжелые времена - предполагается, что только за 2025 год социальная сеть может принести доходы от рекламы на своей площадке порядка 37 млрд долларов. Это около половины всех доходов от рекламы Meta на рынке в США.

Ранее мы писали о том, что Соединённые Штаты требуют от европейских компаний отказаться от программ гендерного разнообразия.

Напомним, из-за введенных Трампом пошлин миллиадер и глава Meta Марк Цукерберг заработал 26 млрд долларов.