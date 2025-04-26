Миллиардер Марк Цукерберг считает, что традиционные социальные сети ушли в прошлое.

Как пишет The New Yorker, СЦукерберг заявил это во время десятичасовых показаний на антимонопольном разбирательстве Федеральной торговой комиссии против Facebook.

Цукерберг сказал, что платформы превратились в центры потребления контента, в них доминируют развлечения, посты инфлюенсеров и контент, созданный искусственным интеллектом.

В то же время модель личных сообщений и взаимодействия между пользователями ушла в прошлое. Как сообщил миллиардер, доля времени, потраченного на просмотр контента, размещенного друзьями, за последние два года снизился с 22% до 17% в Facebook и с 11% до 7% в Instagram.

На днях сообщалось, что антимонопольные органы США пытаются заставить компанию Meta продать Instagram и WhatsApp.