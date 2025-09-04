Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский ещё не готовы к заключению мира, но скоро "что-то произойдёт".

Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил телеканалу CBS.

"Что-то произойдёт, но они ещё не готовы. Но что-то произойдёт. Мы это сделаем", - пообещал президент США.

"Я думаю, мы со всем разберемся. Честно говоря, я думал, что российская проблема будет самой простой из тех, что я решал, но, похоже, она немного сложнее других", - добавил Трамп.

По словам президента США, его метод в дипломатии заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их достичь соглашения в реальном времени, часто под его руководством. Трамп не отвергает ни одну возможность, пока решение не найдено. Он подчеркнул, что такой подход требует терпения, но уже доказал свою эффективность в других мирных соглашениях, заключённых в этом году.



На вопрос, приходится ли ему иногда "ждать, пока ситуация разрешится", Трамп ответил: "Ну, это необходимо делать".

Напомним, вчера президент США предложил подождать ещё пару недель, пока по вопросу Украины станет что-то понятно.Он также анонсировал разговор с Путиным и Зеленским, отметил хорошие отношения с главой Крремля, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

Мы рассказывали ранее, что двухнедельный дедлайн Трампа по мирному урегулированию в Украине истёк, но конкретных шагов США пока не предпринимали, хотя Трамп грозил санкциями как России, так и Украине в случае отсутствия прогресса. Белый дом обвиняет Киев и Европу в затягивании переговоров. По данным СМИ, Трамп считает, что Путин согласился на компромисс, но поддерживаемая Европой Украина отвергла предложенный сценарий.