Лидеры "коалиции желающих" сегодня могут представить президенту США Дональду Трампу свои предложения о гарантиях безопасности. Также они хотят выяснить у него, какие обязательства готовы дать США в рамках этих гарантий.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, европейцы попытаются подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, поскольку ее президент Владимир Путин "не проявляет никаких признаков желания встретиться с Владимиром Зеленским в ближайшее время" и готовится наступать в Украине.

Кроме того, Bloomberg сообщает, что на прошлой неделе официальные лица Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск у Покровска Донецкой области. А Зеленский заявил в пятницу, что Россия перебросила к Покровску 100 000 солдат. Его захват откроет войскам РФ путь к Краматорску и Славянску.

Напомним, сам Зеленский вчера на брифинге с французским президентом Эмманюэлем Макроном назвал "коалицию желающих" "пока еще теоретической".

Сегодня состоится заседание этой коалиции, на котором обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности Украины.