Европейские партнёры Украины из "коалиции желающих" заявили о готовности развернуть на территориях, подконтрольных Киеву, военный контингент после прекращения огня.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте британского правительства.

"Они (участники коалиции - Ред.) вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить ВСУ", - говорится в заявлении по итогам заседания коалиции.

Также в сообщении говорится, что введение войск станет частью продвигаемых США гарантий безопасности.

"Лидеры также приветствовали приверженность президента Трампа предоставлению Украине гарантий безопасности, в обеспечении которых "Коалиция желающих" сыграет важную роль через многонациональные силы в Украине и другие меры", – сообщило объединение.

Отметим, что Белый дом не подтверждал своего согласия на это. Также президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что не слышал детальных предложений от США по гарантиям безопасности.

Ранее в Sunday Times писали, что "коалиция желающих" не сможет ввести войска в Украину в случае достижения мирного соглашения с РФ.

Напомним, Британия готова разместить своих военных в Украине в случае объявления прекращения огня.