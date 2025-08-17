Во время завтрашнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США нельзя исключать его новой размолвки с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Такое предположение делает немецкая газета Bild.

"Хотя президента Украины Владимира Зеленского сопровождают в Вашингтон несколько европейских глав государств и правительств, председатель Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО, эскалация с президентом США Дональдом Трампом не исключена", – говорится в статье.

Также со ссылкой на свои источники издание пишет, что сперва Трамп поговорит с Зеленским без европейских лидеров – один на один.

Только после личных переговоров украинского и американского президентов к ним смогут присоединиться представители ЕС и НАТО.

В рамках мероприятия запланирован совместный рабочий ужин в расширенном составе.

Напомним, после публичной ссоры, произошедшей в ходе прошлого визита украинского лидера, Трамп сказал, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к миру".

Как мы также сообщали, Зеленский уже озвучил отказ в отношении некоторых пунктов плана урегулирования, предложенного президентом США.