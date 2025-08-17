Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в Вашингтоне он, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обсудят с президентом США Дональдом Трампом ход мирных переговоров, гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшую поддержку Украины.

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х.

"Завтра я отправлюсь в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским и другими главами европейских государств и правительств. Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о ходе мирных переговоров, гарантиях безопасности, территориальных вопросах и дальнейшей поддержке Украины", - написал канцлер ФРГ.

Ранее мы писали о том, что завтра, 18 августа, вместе с Зеленским и Мерцем на встречу с Трампом в Вашингтон полетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Британии Кир Стармер.

Тем временем Зеленский прибыл в Брюссель, где встретился с Урсулой фон дер Ляйен.