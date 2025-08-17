Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель и уже встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сегодня он также примет участие в заседании "Коалиции желающих".

Между тем на пресс-конференции с Зеленским Урсула фон дер Ляйен заявила, что "завтра Украина решит свою судьбу". Так она прокомментировала завтрашний визит в Штаты, куда европейские лидеры полетят вместе с украинским президентом.

Глава Еврокомиссии также сделала ряд заявлений о позициях Европы на этих переговорах.

По словам фон дер Ляйен, Украина должна быть хорошо вооружена и стать "стальным дикобразом, которого не сможет переварить ни один нападающий". Европа против любых ограничений для ВСУ после войны (на чем, вероятно, настаивает РФ).

Также она добавила, что "международные границы не могут быть изменены силой", и что "вопрос границ - это исключительное право Украины".

По словам фон дер Ляйен, 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Напомним, снятие санкций может стать частью мирного соглашения с РФ.

Напомним, завтра Зеленский прилетает к Трампу для обсуждения условий Путина по мирному соглашению. Вместе с украинским президентом в переговорах примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Британии Кир Стармер.

О том какие там могут быть приняты решения мы анализировали в отдельном материале.

По данным западных СМИ, встреча президентов Украины и США с Путиным может состояться уже в конце следующей недели. Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции против РФ, если глава Кремля начнет "уклоняться от трехсторонней встречи".