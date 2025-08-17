Вчерашний день прояснил многие подробности встречи Путина и Трампа на Аляске - а также последовавшего за ней звонка президента США Зеленскому и европейским лидерам.



Практически полностью подтвердился анализ "Страны" о том, что Трамп и Путин на Аляске в общем и целом согласовали схему "мирной сделки" по Украине (за исключением некоторых нюансов), которую затем президент США предложил принять Украине и Европе. И уже завтра этот вопрос будет обсуждаться на встрече Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.



Если Зеленский и европейцы примут эти условия, то, по предварительным данным, уже 22 августа (то есть в пятницу) состоится трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина, после которой может быть заключено соглашение о завершении войны в Украине.



Наступают решающие дни, которые и определят дальнейшую судьбу Украины, России и Европы. А также окажут огромное влияние на геополитическую ситуацию во всем мире.



Но обо всем по порядку.

Итак, по официальным сообщениям, а также публикациям крупных западных СМИ, требования Путина, сформулированные им в Штатах, примерно следующие.

1. Подписывается не перемирие, а сразу всеобъемлющее мирное соглашение. С этой позицией Трамп уже согласился публично.

Отметим, что во вчерашнем заявлении европейских стран по итогам Аляски требование "сначала остановка огня, потом переговоры" вообще не упоминалось - хотя до этого оно было главным в списке условий Европы и Украины. Что касается Киева, то лишь советник Офиса президента Сергей Лещенко высказался против предложенной Трампом схемы "мирное соглашение, а не перемирие". На более высоком уровне возражений (впрочем, также как и согласия) от украинских властей не прозвучало. Не исключено, что Банковая решила взять паузу до встречи с Трампом, а также до прояснения позиции Европы.

2. В рамках соглашения Украина выведет войска со всего Донбасса. Согласно утечкам в американской прессе, Трамп с этой идеей согласен.

3. Россия получает части Запорожской и Херсонской областей, которые она в настоящее время контролирует. Линия фронта там замораживается. Также ряд СМИ пишут, что Москва хочет, чтобы Вашингтон признал все контролируемые РФ территории российскими (по другой версии - только Крым). При этом, стоит отметить, что если речь идет не о перемирии, а о полноценном мирном соглашении между Украиной и Россией, то там вопрос границ между двумя странами должен быть урегулирован так или иначе в любом случае (подробно об этом мы писали в отдельном материале).

4. По данным Axios и Reuters, Россия, предположительно, будет готова обсуждать вывод своих войск из Харьковской и Сумской областей. Напомним, что россияне присутствуют еще в Днепропетровской и Николаевской областях. О них в публикациях ничего не говорится.

5. Большинство изданий в своих сообщениях со ссылкой на информацию, которые американцы озвучили Зеленскому и европейцам, сходятся в том, что Россия в рамках соглашения дает письменное обещание не нападать на Украину и Европу.

6. Согласно требованиям Путина, Украина должна сделать русский язык официальным на всей территории страны или в отдельных частях. А также восстановить права УПЦ и прекратить ее преследование.

Реакция на это Трампа в СМИ не обозначается, однако вопрос, судя по всему, действительно обсуждался, о чем уже написали многие медиа.

7. Россия, как пишут ряд СМИ, "открыта" к тому, чтоб Украина получила определенные гарантии безопасности.

При этом, по их данным, Кремль увязывает этот вопрос с гарантиями невступления в НАТО Украины. О том, что гарантии безопасности Киеву не будут включать коллективный ответ НАТО, по версии ряда западных медиа, говорил и Трамп. Также он исключал присутствие американских военных в Украине.

Впрочем, многие СМИ отмечают, что во время разговора Трампа с европейцами по вопросу о гарантиях Украине он высказался максимально расплывчато и не привел конкретики.

Правда, Мелони дала понять, что Трамп поддержал ее идею дать Украине гарантии безопасности аналогичные 5-й статье НАТО (но без членства в Альянсе). Отметим, что 5-я статья подразумевает принцип коллективной безопасности, когда при нападении на одну страну НАТО другие члены обязаны оказать ей поддержку.

До сих пор предоставление подобных гарантий США отвергали (ещё со времен Байдена) из-за опасений втягивания в войну с Россией. Также негативно по поводу таких идей всегда высказывалась и Москва.

Действительно ли сейчас изменились позиции Вашингтона и РФ, и если да, то что взамен хочет Путин (международное признание российской юрисдикции над захваченными территориями или ещё что-либо) - пока точно неизвестно. Официально свое согласие с таким подходом ни Трамп, ни Путин не подтверждали.

При этом, судя по всему, обсуждение вопроса гарантий Украине Москва действительно ведет. По данным Axios, в качестве одного из гарантов, способных уравновесить западное влияние, российский президент на переговорах с Трампом упоминал Китай. Кроме того, стоит напомнить, что гарантии безопасности Украине были предусмотрены еще проектом Стамбульских соглашений 2022 года. Причем там среди гарантов должна была быть и Россия. Правда, стороны так и не пришли к согласию относительно механизма применения этих гарантий – Кремль настаивал на том, чтоб их задействовать только в случае единодушного согласия всех стран-гарантов. А Киев был против этого.

При этом, что характерно, ни в одной из утечек в СМИ нет упоминаний о требованиях РФ сократить численность ВСУ (Киевом это рассматривается как главная "красная линия"). То ли Путин больше это условие не выдвигает, то ли Трамп по каким-то причинам решил о нем Зеленскому и европейцам пока не говорить.

8. Как минимум частичное снятие с РФ западных санкций.

Если брать все эти пункты, то на данный момент точно неизвестно, с какими из них Трамп согласен, а с какими нет. Но в целом из публикаций в западных СМИ следует, что Белый дом плюс-минус данный план одобряет, и теперь задача США - убедить поддержать его Зеленского и Европу. После чего, в логике Трампа, откроется путь к миру.

Зеленский будет в Вашингтоне завтра, 18 августа. Также западные СМИ пишут, что уже 22 августа Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским на троих. И ранее Трамп не исключал, что после этой встречи будет заключено соглашение по завершению войны.

Однако, как уточняют медиа, Трамп начнет подготовку трехсторонней встречи, только если переговоры с Зеленским в понедельник пройдут успешно.

При этом отдельные СМИ написали, что Зеленский уже прямо ответил отказом на предложение вывести войска из Донецкой области в разговоре с Трампом.

Однако пока эта информация расходится только на уровне утечек в западных изданиях - официально Киев после саммита на Аляске ничего подобного не заявлял.



Хотя, очевидно, что практически ни одно из озвученных выше условий Зеленскому принимать не хочется. А потому базовым сценарием для украинских властей и их европейских союзников на встрече в понедельник станет, скорее всего, попытка изменить позицию Трампа и побудить его вернуться к прежней концепции – безусловное и полное прекращение огня и только потом – переговоры по мирному договору. А если Путин откажется – то введение санкций.



Трамп уже неоднократно под влиянием разных сил менял свою позицию по войне Украине. А потому есть не нулевая вероятность, что он поменяет ю ее еще один раз и переиграет договоренности с Путиным на Аляске.



Но на этот раз переубедить Трампа может и не получиться. И он и далее будет настаивать на принятии Киевом определенного перечня условий.

Какое решение примет Зеленский зависит от пяти факторов.

Первый и главный – позиция Трампа. Готов ли он использовать некие меры воздействия на Зеленского, чтобы побудить его принять условия мирного соглашения (по крайней мере ключевые из них) или нет. А если готов – то какие именно меры. Прекращение военной помощи? Плюс к тому прекращение предоставления развединформации и запрет на продажу Украине американского оружия третьими странами? Плюс к тому угроза введения санкций и возбуждения уголовных дел против руководства Украины? Чем выше уровень давления, тем больше Киев будет оказываться в ситуации фактической войны на два фронта – против США и России. Что, безусловно, может повлиять на решения военно-политического руководства Украины.

Второй – позиция Европы. Насколько она готова будет поддержать Украину в случае жесткого давления со стороны Трампа? Или же не посмеет пойти наперекор Вашингтону и попытается уговорить Зеленского принять его условия?



Третий - какого уровня гарантии безопасности смогут предложить Украине. Это важный момент. Зеленский ранее давал понять, что Украина готова смириться с потерей территорий, если ее возьмут в НАТО или предоставят гарантии, аналогичные 5-й статье Альянса, на двусторонней основе. Также получение описанных выше гарантий помогло бы Зеленскому представить украинскому обществу условия завершения войны не как сплошное поражение, чем предотвратить резкое ослабление своих внутриполитических позиций. Пока, как писалось выше, характер обсуждаемых гарантий очень расплывчатый. Но этот вопрос может сыграть ключевую роль при принятии решения Киевом по мирному соглашению.



Четвертый - личные гарантии США и ЕС для Зеленского. Останется ли президент во власти или уйдёт из неё, будут ли после этого на него уголовные дела, как в Украине, так и в мире, либо же он (и его ближайшее окружение) получат пожизненный иммунитет – это также может повлиять на решение Зеленского по мирному соглашению. Некоторые украинские политологи уже высказывают мнение, что Зеленского в Штатах завтра попросят не только утвердить мирное соглашение, но и объявить выборы, не принимая в них участия самому. И якобы на этой основе Зеленскому пообещают неприкосновенность. Однако никаких подтверждений такой версии нет. Скорее Зеленский, так или иначе, будет пытаться сохранить власть (также как и Пашинян сохранил власть после проигранной войны за Карабах) и вписать этот вопрос в контекст переговоров по мирному соглашению.



Пятый фактор – внутриполитическая ситуация и настроения украинского общества и армии. В значительной степени пересекается с предыдущим вопросом – о личных гарантиях Зеленскому. Безусловно, ситуация для него будет опасная, если он примет условиях, которые сам же еще недавно трактовал как "капитуляцию". Тем более, что недавние протесты во время скандала с НАБУ показали, что Банковая не умеет "держать удар" улицы. Однако, настроения и в обществе, и в армии очень неоднозначны. Значительная часть военных и обычных украинцев хотят, чтоб война как можно скорее закончилась. И потому не факт, что случится бунт или новый Майдан. Особенно, если начнется избирательная кампания и военные и политики с головой в нее окунутся, рассчитывая прийти к власти через выборы, а не через улицу.



В любом случае, повторимся, наступают решающие дни, которые могут либо открыть дорогу к миру в Украине, либо запустить спираль эскалации с труднопредсказуемыми последствиями.



И, как это часто бывает в такие переломные моменты истории, силы, которые не заинтересованы в мире, постараются возможные договоренности сорвать.



Но сейчас, похоже, ситуация подошла к возможности завершения войны ближе, чем в любой момент с февраля 2022 года. Реализуется ли этот шанс увидим уже в ближайшее время.