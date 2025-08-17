Завтра, 18 августа, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с Дональдом Трампом в Вашингтон полетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Британии Кир Стармер.

"По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - написала фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Х.

В НАТО подтвердили участие Рютте в переговорах президентов Украины и США.

"18 августа 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, с участием президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров", – сообщили в Альянсе, передает "Европейская правда".

Также присоединятся к Зеленскому на встрече с Трампом в Вашингтоне Мерц, Стармер, Макрон и Мелони, сообщает Sky News.

Politico сообщает, что вместе с Зеленским в США также прибудет президент Финляндии Александр Стубб.

"Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые обострения между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в дальнейшие переговоры", - пишет издание.

Напомним, в понедельник Зеленский прилетает к Трампу для обсуждения условий Владимира Путина по мирному соглашению.

Западные СМИ пишут, что уже 22 августа может состояться встреча Зеленского, Трампа и Путина. Однако, как уточняют медиа, Трамп начнет подготовку трехсторонней встречи, только если переговоры с Зеленским в понедельник пройдут успешно.