Президент США Дональд Трамп поддерживает предложение Владимира Путина о том, чтобы РФ установила полный контроль над Донбассом. При этом он согласен на заморозку линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на одного из европейских дипломатов, знакомых с информацией, которую Трамп озвучил в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским и с лидерами ЕС.

"После встречи с Путиным в пятницу на Аляске Трамп сообщил европейским союзникам, что российский президент вновь заявил о своей заинтересованности в ключевых Луганской и Донецкой областях, но при этом он, по всей видимости, открыт для возможности урегулирования тупиковой ситуации в Запорожье и Херсоне, а также замораживания напряженности вдоль линий фронта", - пишет издание.

В то же время Зеленский ранее отвергал идею передачи территории Донбасса.

Трамп также отказался от своей поддержки прекращения огня и вместо этого стремится к мирному соглашению после встречи с Путиным.

Напомним, завтра Зеленский прилетает к Трампу для обсуждения условий Путина по мирному соглашению. По данным западных СМИ, встреча президентов Украины и США с Путиным может состояться уже в конце следующей недели. Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции против РФ, если глава Кремля начнет "уклоняться от трехсторонней встречи".

Подробнее о возможных условиях мирного соглашения мы писали в отдельном материале.