Резкая смена позиции Вашингтона в отношении Москвы, проявившаяся в ходе встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимира Путина, вызвала "тревогу и чувство предательства в украинской столице".

Об этом пишет британская газета The Financial Times.

Радушный приём, оказанный Путину на Аляске, "вызвал резкую реакцию украинских официальных лиц, военных и представителей гражданского общества, которые с раздражением обвинили Трампа в подрыве их усилий достичь справедливого завершения войны".

Условие Путина вывести ВСУ из Донбасса, которое принял Трамп, – это "удар в спину", сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник. А глава парламентского комитета по международным делам, депутат от "Слуги народа" Александр Мережко заявил, что итоги российско-американской встречи "ужасны".

"Похоже, Трамп встал на сторону Путина, и они оба начинают вынуждать нас принять мирный договор, что на деле означает капитуляцию Украины", – сказал нардеп.

"Смысл встречи, как нам объясняли Трамп и [госсекретарь] Рубио, заключался в том, чтобы предъявить Путину требование немедленного прекращения огня. А если он отвергнет предложение, должны были последовать серьёзные последствия. Путин отверг, предложив вместо этого перемирие как мирный договор, и мы не видим от Трампа никакой реакции, тем более серьёзных последствий", – добавил Мережко.

Бывшая вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что произошедшее на Аляске – "подкармливание амбиций и целей Путина".

"Как это должно гарантировать, что не будет нового вторжения?" – задала она риторический вопрос.

По словам главы грантовой организации ОПОРА Ольги Айвазовской, перспектива отказа от Донбасса вызовет "сильное напряжение в обществе".

"Встанет и вопрос, зачем мы все эти годы защищались", – сказала она.

Депутат от правящей партии Роксолана Пидласа заявила, что Путин потребовал Донецк и Луганск именно потому, что это "неприемлемо для Украины".

"Его цель – снятие санкций и загон Украины в тупик развития", – добавила Пидласа.

"Этот саммит был огромной победой Путина", – считает эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. По его словам, если дальнейшие переговоры провалятся, Трамп сможет переложить всю ответственность на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее западные СМИ охарактеризовали встречу президентов США и РФ как "триумф Путина на Аляске".

