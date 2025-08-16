В настоящее время решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта играют Соединённые Штаты, а не европейцы.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

"Сейчас начнется сложный период, но переговоры начались. Безусловно, Европа будет играть в этом определённую роль, но при этом мы не должны переоценивать себя. Наша сплочённость важна, но решающую роль в этом конфликте пока играют США", – отметил политик.

По мнению Мерца, только глава Белого дома Дональд Трамп якобы "обладает достаточным влиянием", чтобы принудить Москву заключить мирное соглашение посредством санкционного давления. Глава немецкого правительства также заявил, что полноценное мирное соглашение при посредничестве американцев лучше, чем просто остановка боевых действий по линии фронта.

"Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне состоятся новые переговоры между президентом Трампом и Зеленским. Затем как можно скорее - трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина, чтобы затем быстро достичь соглашения. Если это удастся, это будет более ценно, чем перемирие", – добавил Мерц.

Ранее Мерц призвал Штаты и РФ не решать вопрос украинских территорий "через головы" Европы и Киева.

Мы анализировали, о чем договорились на вчерашнем саммите президенты РФ и США.