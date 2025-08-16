Президент РФ Владимир Путин впервые публично прокомментировал вчерашний саммит на Аляске. Он позитивно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом.

О встрече он сообщил на совещании по итогам переговоров руководству Администрации президента, правительства, Государственной Думы, министерств и ведомств. Его слова приводит пресс-служба Кремля на официальном сайте.

По словам Путина, они с Трампом говорили "о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе", что "приближает нас к нужным решениям".

"Визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе <...>. Устранение первопричин должно быть положено в основу урегулирования <...>. Мы с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Мы тоже хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами" – сказал Путин.

Ранее газета The New York Times приводила важное заявление Трампа для европейских лидеров и Киева после его переговоров с Путиным.

А лидеры ЕС обнародовали свое заявление в связи с саммитом с требованиями относительно Украины.