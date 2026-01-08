В Тернополе служащий ТЦК сам снимает и выкладывает в сеть видео своей работы на улицах города.

Соответствующие кадры опубликовали местные телеграм-каналы.

На первом ролике человек в камуфляже угрожает избить мобилизованного, которого везёт в микроавтобусе, называя его "у@бком".

На другом видео этот же военком плюется в гражданских и посылает их на В Киевской области 75 тыс. домохозяйств остались без света из-за непогоды, сообщает ДТЭК..

Местные паблики призывают начать проверку в отношении этого человека.

Накануне мы публиковали репортаж, где служащий львовского ТЦК пожаловался на отношение к военкомам жителей запада Украины.

Ранее в Николаевской области на военкома подали десятки жалоб за насилие в отношении мобилизуемых.

Война в Украине продолжается 1415-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 8 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду после воздушных атак произошло практически полное обесточивание Днепропетровской и Запорожской областей. Под Днепром поезда пришлось перевести на тепловую тягу, а объекты критической инфраструктуры в обоих регионах запитали от резервных источников.

