Бывший водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования Богдан Шевченко задекларировал в 2025 году золотые слитки на 220 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.

Как указано в документе, сотрудник ТЦК получил 200 тыс. грн зарплаты и 75 тыс. грн пенсии. А при увольнении указал в декларации не только накопление в золотых слитках, но и 300 тыс. грн наличными.

Также весной он стал владельцем земельного участка стоимостью 146 тыс. грн.

Шевченко официально уволился из областного ТЦК в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что в Днепре сотрудник ТЦК вымогал взятки у спортсменов и угрожал им мобилизацией в случае неуплаты.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Микиша приводил статистику, по которой за год украинцы отдают сотрудникам ТЦК до двух миллиардов евро взяток, чтобы избежать мобилизации.



О том, как работают коррупционные схемы в ТЦК, мы рассказывали в отдельном материале.



