Правительство внесло в Верховну Раду законопроект, который предлагает создать территориальные центры комплектования в селах.

Об этом свидетельствует появившийся на сайте Рады законопроект №14320.

Согласно документу, сельские ТЦК предлагается наделить теми же полномочиями, что и городские. То есть, вести учет военнообязанных и проводить мобилизационные мероприятия.

Судя по пояснительной записке, законопроект предусматривает превращение ныне действующих обособленных отделений районных ТЦК (они создаются на уровне объединенных территориальных громад и работают, в основном, в сельской местности) в полноценные ТЦК.

"Это позволит оптимизировать процессы мобилизации и привлечения к ответственности нарушителей, разгрузить руководителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, повысить эффективность деятельности таких центров и укрепить их институциональный потенциал", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, подписанной министром обороны Денисом Шмыгалем.

Там также отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из Госбюджета.

В настоящее время в структуре районных центров создано и функционирует 344 обособленных отдела районных ТЦК, однако они не имеют юридической самостоятельности.

Напомним, что мобилизация в селах и так активно идет с начала войны. При этом ещё более жестко, чем в городах, так как там труднее укрыться от военкомов.

Ранее СМИ писали, что из-за этого некоторые села буквально обезлюдели.