В парламенте намереваются лишить мужчин призывного возраста отсрочки от мобилизации. Ограничения коснутся получающих профессиональное предвысшее образования старше 25 лет.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграм-канале.

По его данным, именно на этот вид обучения стали чаще всего поступать мужчины старше 25 лет в 2024-2025 годах (55 581 и 24 819 абитуриентов соответственно; для сравнения, в 2022 году таких было всего 576) после того, как их лишили отсрочки на бакалавриате и в аспирантуре.

"Поэтому работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения перед исполнением воинской обязанности, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", - написал Бабак.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров готовит предложение, лишающее отсрочки от службы в армии военнообязанных, поступивших в вузы после 25 лет.

А министр образования Оксен Лисовый потребовал от вузов следить, чтобы обучение не использовали как отсрочку от мобилизации.