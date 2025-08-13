Кабинет министров Украины готовит предложение, лишающее отсрочки от армейской службы военнообязанных граждан, которые поступили в вуз после 25 лет. Правительство хочет изменить правила отсрочки от мобилизации и для работников сферы образования.

Об этом пишет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

Отсрочка для студентов – останется только для тех, кто начал обучение "не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение базовой военной службы", учится по дневной или дуальной форме и в пределах нормативного срока получения образования. Это касается учащихся учреждений профессионального, профессионального высшего образования, а также студентов вузов.

Отсрочка для ученых и педагогов – сохранится для научных, научно-педагогических и педагогических работников, имеющих ученую степень или работающих в учебных заведениях или научных учреждениях не менее чем на 0,75 ставки.

Ранее в Луцке отчислили около тысячи студентов в возрасте 25 лет и старше.

Напомним, в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации учащимся ПТУ старше 25 лет.