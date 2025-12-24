После подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой мобилизацию могут проводить частично или вовсе отменить.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, его слова приводит государственное информагентство "Укринформ".

"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, проводить частично и частично демобилизовать людей", - сказал президент.

Он добавил, что самое главное не потерять позиции и армию.

"Это очень опасно", - подчеркнул Зеленский.

При этом военное положение, по его словам, отменять сразу не будут - оно продлится ещё несколько месяцев. Поэтому быстро провести парламентские и местные выборы не удастся.

Отметим, что это заявление Зеленского противоречит озвученному им самим мирному плану из 20 пунктов, в котором 18-м пунктом значится обязательство Украины провести выборы как можно скорее после окончания войны.

Между тем власти Украины постоянно ужесточают мобилизацию, закрывая возможности получить от неё бронирование. Так, вчера стало известно, что в парламенте намереваются лишить некоторых мужчин призывного возраста отсрочки от мобилизации. Ограничения коснутся получающих профессиональное предвысшее образование старше 25 лет.