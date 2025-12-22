В Вооруженные силы Украины забирают больных, потому что из-за нехватки людей военно-врачебные комиссии (ВВК) сократили перечень болезней, дающих непригодность к службе.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в комментарии украинским изданиям.

"Нынешняя редакция приказа №402 значительно снизила требования к состоянию здоровья пригодного к службе... Поэтому – да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди", – объяснила она.

Решетилова также советует тем, кого еще не мобилизовали, пройти полное медицинское обследование и внести данные в военный билет и реестр призывников, что можно сделать онлайн.

Напомним, недавно мы рассказывали, как в Черкассах в ТЦК почти месяц удерживали насильно мобилизованного. Из-за здоровья его не хотела брать ни одна воинская часть.

Ранее служащий Киевского ТЦК рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования могут мобилизовать кого угодно, несмотря на состояние здоровья или наличие документов об освобождении от службы.\

А по словам заместителя командира 3-го армейского корпуса Дмитрия Кухарчука, ТЦК и СП всё чаще привозят в учебные центры бездомных, инвалидов и больных туберкулезом.