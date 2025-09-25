Четырёх мужчин с шизофренией ТЦК мобилизовали в Виннице.

Об этом заявляет журналист Сергей Медяник в своём видеосообщении.

По словам журналиста, в Винницкой психиатрической больнице врачам дали негласное указание записывать в документах всех пациентов как здоровых.

"Дай ему сейчас автомат – у него там дурка в голове перекривится что он – "спецназ" и начнёт пулять. Это опасный человек, представляющий опасность для окружающих. Он может убить офицеров, солдат. Потому что у шизофреников по десять человек в голове живёт", поясняет Медяник.

При этом, по словам журналиста, после того как ТЦК оформляют документы о мобилизации людей с психическими отклонениями, армия отказывается их списывать.

"Для ВСУ каждый человек – единица. Это деньги: на столовую, на патроны, на оружие, на бронежилеты. Понимаете для чего люди нужны (единицы)?" – говорит журналист.

В ТЦК заявили, что украинцев с шизофренией признают годными к воинской службе.

