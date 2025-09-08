В Виннице сообщили о подозрении трем женщинам, которые 1 августа устроили митинг возле городского стадиона против ТЦК. Это произошло из-за мобилизации их мужей.

Об инциденте сообщает пресс-служба прокуратуры Украины.

Согласно данным следствия, военнослужащие городского центра комплектования доставили в пункт сбора мужчин, подлежавших воинской обязанности, которые находились в розыске как лица, уклоняющиеся от призыва на военную службу или не имевшие временного освобождения от призыва.

Среди задержанных были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой".

В поддержку своих действий женщины собрали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию происходящего в различных социальных сетях.

По версии следствия, из-за митинга военные ТЦК "не смогли своевременно выполнить свои служебные обязанности", а потому женщин подозревают по статьям ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Это препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении ВСУ.

При этом им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что 1 августа в Виннице гражданские украинцы штурмовали здание стадиона "Локомотив", куда местные военкомы опрометчиво свезли военнообязанных. Вечером собравшиеся приступили к активным действиям и выбили ворота, как сообщил местный телеграмм-канал "Реальная Винница".

"Люди штурмуют здание стадиона "Локомотив" для освобождения мужчин от ТЦК. На место происшествия приехало более 10 автомобилей полиции", - говорится в сообщении.

В отдельном материале мы разбирали, почему участились бунты против ТЦК и к чему они могут привести.