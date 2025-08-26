В Виннице человек с предметом, похожим на пистолет, вышел на центр перекрестка во время утренней минуты молчания. Пистолет оказался игрушечным, мужчину задержали.

Видео опубликовали местные телеграм-каналы, а позже подробности сообщила полиция.

Мужчина в оранжевой жилетке держал в одной руке плакат с надписью "9:00", а в другой пистолет, который направлял на проезжающие мимо автомобили.

Позже в местной полиции сообщили, что пистолет оказался игрушечным. Мужчину, который демонстрировал его, задержали.

Ранее в Чернигове задержали мужчину на самокате, который во время минуты молчания выкрикнул слова в поддержку РФ.

Война в Украине продолжается 1280-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома Александра Сырского, ВСУ освободили село Зелёный Гай у административной границы. В свою очередь россияне заявляют, что наступают в Днепропетровской области: минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

