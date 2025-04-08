Пассажир общественного транспорта привёл в готовность оружие, спрятав его в сумку.

Видео, снятое одним из очевидцев, опубликовали телеграм-каналы Кривого Рога.

Ранее вооружённый пистолетом украинский военный застрелил активиста Демьяна Ганула посреди улицы в Одессе.

В окружении прохожих убийца со второй попытки произвёл контрольный выстрел в голову, после чего покинул место преступления с оружием в руках.

Война в Украине продолжается 1139-й день. Последние новости с главными событиями 7 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне продвинулись в Торецке и на севере Харьковской области. Кроме того, российские паблики заявили о заходе войск РФ в центр Гуево Курской области – одного из последних поселков, которые удерживают ВСУ вдоль границы. Украина этого не подтверждала. Также в Украине отрицают, что россияне захватили приграничную Басовку в Сумской области, о чем сообщило минобороны РФ.

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