В четверг, 25 сентября, в Украине идет 1310-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:19 Из-за ударов по объектам энергетики обесточены несколько участков железной дороги, повреждены объекты инфраструктуры, сообщает "Укрзализныця".

Поезда, следующие из Одессы на север и восток, идут с большими задержками.

08:15 Ночью российские войска нанесли удар беспилотникам по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное Ольховатской общины Купянщины, сообщает ГСЧС.

В результате атаки есть разрушения и начался пожар в административном здании. Погиб 59-летний мужчина.

08:02 Войска РФ нанесли удары по 12 населенным пунктам в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области, сообщает ОВА. В результате один человек погиб и два ранены, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Также россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Часть областного центра осталась без света, а движение поездов было временно остановлено.

А из-за российской атаки на Николаевскую и Кировоградскую области обесточена часть хозяйства "Укрзализныци". В компании предупредили о задержке поездов.