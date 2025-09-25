Продолжаются дискуссии вокруг статьи экс-главкома Залужного о новых тенденциях на поле боя.

Вчера многие ее интерпретировали как то, что Залужный, вслед за многими другими военным экспертами, констатирует тупик на фронте.

Однако, если внимательно ее прочитать, то он как раз пишет обратное - на поле боя наметился выход из тупика. Причем наметился в пользу России благодаря дронам и новой тактике ведения боевых действий.

Дроны, по его словам, "сформировали уже более чем 20-километровую kill zone с высокой вероятностью поражения, где каждый тепловой след, радиосигнал или лишнее движение вызывают немедленную реакцию, направленную на уничтожение".

"Недавнее поражение гражданского транспорта на путях Славянск - Изюм и Славянск - Барвенково подтверждает, что зона точного поражения постоянно расширяется. Понятно, что это приводит не только к разрушению путей логистики, но и к постепенному исчезновению такого понятия, как тыл, потому что его традиционное размещение за боевыми порядками на расстоянии менее 40 километров уже невозможно из-за постоянного огневого контроля противника. В результате оборона постепенно трансформируется из активного удержания позиций, действующих во взаимодействии с другими эшелонами и резервами и огневыми средствами, в выживание малых групп, на которые постоянно давят как дистанционные средства разведки-поражения, так и засыпания малыми группами пехоты. Как следствие, такое построение обороны приводит к размытости вроде бы сплошного переднего края, а иногда – к фактическому непониманию реального определения своих позиций по границам обороны. Так что россияне изобрели еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступления, Покровска и уже Купянска", – пишет экс-главком ВСУ.

Непрерывные атаки малых групп российской пехоты, хоть и приводят к большим потерям в живой силе, позволяют РФ выявить расположение украинских позиций, огневых средств, наблюдательных постов ВСУ. Это "уничтожает их и, в конце концов, выматывает морально и физически личный состав на оборонительных позициях".

"Рано или поздно, с учетом возможности с помощью БпЛА перекрывать нам логистику, это приводит к потере нашими подразделениями позиций. А это ведет, несомненно, к изменению конфигурации линии столкновения и создает угрозу подхода к другим позициям. И, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону", - констатирует Залужный.

При этом, по его мнению, контратаки ВСУ идут аналогичным способом (атаки малыми группами пехоты), "вследствие чего происходит естественное «стирание» этих подразделений без перспектив глубокого прорыва".

"Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации. Это возможно из-за развития технологий искусственного интеллекта, что приведет к появления сначала полу-, а впоследствии и полностью автономных ударных систем, которые принесут более высокий, качественно новый уровень угрозы для человека на поле боя", - пишет Залужный.

Таким образом, по мнению Залужного, "позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России", которая последовательно занималась этим вопросом с начала 2024 года, вырабатывая необходимую тактику боя и разворачивая под нее производственную базу.

"Имея достаточно человеческого ресурса для «засыпания» наших позиций и «инфильтрации», Россия продолжит физически выматывать наши войска, объединяя штурмы с нанесением максимальных потерь.

В ее стратегии «войны на истощение» такие поражения сознательно допускаются: боевые действия призваны обеспечить уровень потерь, которые становятся неприемлемыми для нас, и одновременно поддерживать постоянное социальное напряжение, в частности, из-за усиления мобилизационных мероприятий. Как следствие, такое систематическое истощение сил и средств рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющихся сил. Возможный путь выхода из тупика именно на поле боя Россия также видит в расчистке «ближнего неба», которое используют БпЛА тактического уровня", - считает бывший главком ВСУ.

По его мнению, для предотвращения такого сценария, Украина должна со своей стороны совершить технологический прорыв, для чего необходима мобилизация всех ресурсов.

Подобную оценку ситуации дал и украинский военный, эксперт в области БПЛА, Юрий Касьянов, комментируя статью Залужного.

"Если мы не возьмемся серьезно, в полную силу за ликвидацию технологического отставания, и не найдем эффективного оружия против вражеских дронов, не закроем небо, наша немногочисленная пехота просто вымрет на отдельных позициях, которые она занимает мелкими группами, - либо потому, что всех убьют дронами, либо потому, что убьют дронами логистику", - пишет Касьянов.

Другими словами, в Украине нарастает тревога относительно перспектив развития ситуации на поле боя. Развития не в пользу ВСУ.

Правда, тревогу эту выражают пока не на уровне высшего военно-политического руководства. Зеленский и другие руководители продвигают совсем другую тему - о том, что российская армия быстро истощается, не может добиться никаких успехов и ситуация для Украины на фронте постепенно улучшается.

Собственно, это был главный тезис, который Киев транслирует сейчас Трампу (и, судя по последним заявлениям президента США, он этому тезису поверил).

Но, как видим, оценка ситуации Залужным иная.

Сейчас, впрочем, тенденции, о которых пишет экс-главком ВСУ, проявляются лишь на начальном этапе. Тактика инфильтрации малых групп россиян хоть и способствует их продвижению на отдельных участках, однако пока не приводит к обрушению фронта - резервы украинских войск стараются купировать ситуацию и не дают развить россиянам успех.

Но если преимущество РФ в дронах и в живой силе, о котором пишет Залужный, продолжит увеличиваться, то, в определенный момент, последствия для украинской обороны могут оказаться крайне тяжелыми.

В общем и целом, сказанное выше подтверждает то, о чем писала уже неоднократно "Страна" - выход из тупика на фронте может быть в случае технологического прорыва (и длительного удержания лидерства) одной из сторон в плане количественных и качественных показателей использования дронов (как воздушных, так и сухопутных), нейтрализации дронов противника, а также массового внедрения искусственного интеллекта для управления боем.

В таком случае это даст такой же эффект, как если бы в ходе Первой мировой войны (которая стала классическим образцом тупика на фронте из-за того, что средства обороны тогда были более совершенны, чем средства наступления), у одной из сторон вдруг оказались бы танки и бомбардировщики-"летающие крепости" времен Второй мировой.