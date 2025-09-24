Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил о тупике на фронте на примере Курской операции ВСУ, цена которой "была слишком высокой".

Об этом он написал в колонке для украинского СМИ.

Залужный объяснил, что дроны обеих сторон видят концентрацию сил противника, что делает почти невозможным внезапный удар для прорыва оборонительных линий.

"Хотя, конечно, мне можно возразить, вспомнив то самое Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями можно провести. Однако практика показала, что в конечном итоге изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение — тоже без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", - написал Залужный.

Он резюмирует, что "в основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, но и, что самое главное, невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство".

Отметим, что аналогичные выводы прозвучали и со стороны РФ: ровно о том же недавно говорил российский сенатор, командующий подразделением армии РФ Дмитрий Рогозин.

