Вся военная наука сосредоточена в России.

Об этом заявил экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Поэтому, как считает Залужный, запрет на цитирование российских источников подрывают изучение военной науки в Украине.

"На сегодняшний день вся военная наука – там [в России]. Пусть со мной спорят все, кто хочет. И эти, кстати, запреты на цитирование в научных работах российских... Не знаю, как будут заниматься военной наукой, не цитируя. Потому что она вся там. К сожалению, так сложилось", - заявил посол и бывший главком.

Ранее Залужный уже хвалил российскую военную науку и говорил, что учился по книгам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Также Залужный говорил, что война зашла в тупик, так как новые технологии сделали неэффективными старые виды орудий и классическую тактику проведения операций.

