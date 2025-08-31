Граждане Украины доверяют экс-главкому ВСУ и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному больше, чем действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует результат опроса группы "Рейтинг", проведённый в текущем месяце.

По опубликованным данным, экс-главкому так или иначе доверяют 74% опрошенных (однозначное недоверие выразили 19%), а президенту – 68% (при недоверии в 30%).

При этом, в случае участия в президентских выборах, в первом туре Зеленский обогнал бы Залужного с результатом 35,2% против 25,3%. Второй тур, куда прошли бы оба кандидата, в исследовании не рассматривается. Однако, как можно заметить по приведенным выше показателям доверия, Залужный имеет более высокие позиции, чем Зеленский.

Также условная "партия Залужного" опередила бы на парламентских выборах "блок Зеленского" – 23,7 против 19,7%. Кроме лидеров гонки, проходной барьер в Раду преодолевают "Европейская солидарность" (7,4%), а также условные "партия Буданова" (6,4%) и "партия Азов" (5,9%).

Напомним, по данным британской газеты The Guardian, Валерий Залужный не исключает выдвижения на выборах в президенты Украины.

"Страна" также разбиралась, готовится ли экс-главком ВСУ к выборам и с кем он на них пойдёт.