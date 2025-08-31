Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ об обязательной идентификации каждого избирателя во время голосования на выборах.

"Айди избирателя должен быть частью каждого голосования. Без исключений! Вскоре я опубликую соответствующий указ", - написал Трамп.

При этом американские СМИ сомневаются, что американский президент сможет это сделать, так как по Конституции президент не имеет права регулировать процесс выборов.

Ранее Трамп уже заявлял о своих намерениях отменить голосование по почте, которое, по его утверждению, использовалось для фальсификации результатов выборов в 2020 году.

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что в Верховной Раде Украины также готовятся изменить закон о выборах и сделать акцент на голосовании украинцев за границей, а также учесть военные угрозы в день выборов, включая обстрелы.

"Для проведения следующих выборов нужен новый специальный документ, который будет касаться так называемых послевоенных выборов", – сказал Стефанчук.

