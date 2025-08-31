Трамп заявил, что выпустит указ об идентификации каждого избирателя во время голосования на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ об обязательной идентификации каждого избирателя во время голосования на выборах.
"Айди избирателя должен быть частью каждого голосования. Без исключений! Вскоре я опубликую соответствующий указ", - написал Трамп.
При этом американские СМИ сомневаются, что американский президент сможет это сделать, так как по Конституции президент не имеет права регулировать процесс выборов.
Ранее Трамп уже заявлял о своих намерениях отменить голосование по почте, которое, по его утверждению, использовалось для фальсификации результатов выборов в 2020 году.
Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что в Верховной Раде Украины также готовятся изменить закон о выборах и сделать акцент на голосовании украинцев за границей, а также учесть военные угрозы в день выборов, включая обстрелы.
"Для проведения следующих выборов нужен новый специальный документ, который будет касаться так называемых послевоенных выборов", – сказал Стефанчук.
