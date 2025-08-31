Ультраправые партии впервые лидируют в опросах одновременно в трех крупнейших странах Европы - WSJ
Впервые за всё время ультраправые партии набрали популярность одновременно в трёх крупнейших странах Европы: Германии, Великобритании и Франции.
Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.
Так, в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вырывается вперёд по опросам, завоевывая популярность у жителей индустриальных городов. Растущая миграция в стране вызывает всё больше раздражения – с 2017 года, количество резидентов родившихся за пределами республики выросло с 15% до 22%, в то время как в США (с гораздо большим населением) это значение составляет всего 16%.
В Британии недавно развернулся крупный скандал, связанный с тем что правительство бронирует номера в отелях для нелегальных иммигрантов, пока их дело рассматривается в суде. Всё это происходит за счёт налогоплательщиков, что и вызывает недовольство. Из-за этого правый политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж набирает всё больше популярности.
Во Франции лидирует в опросах "Национальное объединение". Рейтинг главы этой партии Жордана Барделла вырос до 36%.
"Это одна и та же история, от маленьких городов Англии, до французской сельской местности и немецких городков, где множество людей ощущают, будто традиционные элиты смотрят на них свысока и игнорируют их запросы", – говорит бывший евродипломат Жером Галлон.
Напомним, на слёте в Мадриде лидеры ультраправых партий ЕС призвали к новой "реконкисте" под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".
Также мы сообщали, что в России власти впервые раскритиковали ультраправое движение "Русская община".