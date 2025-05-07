Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе и член Совета безопасности РФ, а в прошлом - командир подразделения "Спарта" в "ДНР" Артем Жога осудил деятельность "Русской общины". Это ультраправая националистическая организация, основанная в 2020 году.

По словам Жоги, она "играет на теме национальных конфликтов и дестабилизирует ситуацию в стране".

При этом Жога обвинил в попытках раскачать ситуацию в РФ телеграм-каналы и общественные организации, которые обращают внимание на национальность участников разных конфликтов.

"В медийном поле любой конфликт между людьми подается как межнациональное столкновение — и это делается целенаправленно. Это вклад телеграм-каналов, задача которых — расшатать страну. Такими методами пользовались и в Украине", - заявил Жога на встрече с журналистами.

Еще раз он упомянул Украину, комментируя погромы в городе Корвино в Челябинской области, которые начались после публикаций ультраправых с обвинениями в адрес цыган в убийстве таксиста.

"У нормального человека нет дома дубинки. А тут — целые отряды, бутылки с зажигательной смесью, четкая координация по Телеграму. Это напоминает сценарии протестов в Беларуси и события в Украине в 2013–2014 годах", - сказал представитель президента РФ.

"Русская община" является одной из крупнейших ультраправых организаций в РФ, которая прославилась своими акциями в последние год-два.

Считается, что ее курирует один из представителей российской "партии войны" Константин Малофеев. О его деятельности и об ультраправых в РФ мы подробно писали в отдельном материале.

Напомним, Владимир Путин назначил Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе 3 октября 2024 года.