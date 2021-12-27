В Москве погиб националист и создатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин
Сегодня, 27 декабря, погиб, выпав из окна на Тверском бульваре в центре Москвы один из самых известных русских националистов, публицист и создатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин.
Его уже опознали родственники.
По сообщениям Telegram-каналов со ссылкой на близких погибшего, его тело после падения нашли возле гостиницы "Армения". Причины случившегося пока неизвестны. В СМИ сообщают, что по предварительной версии это был суицид, но пока точных доказательств этому нет.
Telegram-канал 112 уточняет, что Просвирнин сначала выбросил из окна нож и газовый баллончик, а затем выпал на асфальт в полностью обнаженном виде. До этого соседи слышали, что из квартиры доносятся крики.
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман также подтвердил гибель Просвирнина: "Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования", - написал политик в Twitter.
Ранее в Москве поймали насильника, чья жертва выпрыгнула из окна на четвертом этаже, давая спастись ещё двум жертвам.
Также "Страна" писала про московского бизнесмена-физика, который попытался застрелить возлюбленную, но передумал и покончил с собой у нее на глазах.