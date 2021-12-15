В городе Селидово, что в Донецкой области, депутат местного городского совета пришел домой и выпрыгнул из окна пятого этажа на глазах у своего семилетнего сына. Мужчина погиб в результате падения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в среду, 15 декабря.

Информация о несчастном случае поступила в полицию в районе полудня. Предварительно установили, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа, в результате падения он погиб.

"Трагедия произошла на виду семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома сам. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.

Напомним, осенью из окна казармы в Одессе выпал солдат Национальной гвардии Украины. Солдата-срочника доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что на Закарпатье призывник-уклонист выпрыгнул из окна военкомата, куда его привела полиция.