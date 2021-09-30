Юный военнослужащий 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины выпал с четвертого этажа казармы, расположенной на улице Николая Боровского в Одессе.

Об этом сообщает сайт "Думская" со ссылкой на источники из военной части в четверг, 30 сентября.

Данный инцидент произошел вечером во вторник, 28 сентября.



Солдата-срочника доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота, разрыв селезенки.

В Одессу 19-летний гвардеец прибыл за несколько часов до происшествия из Запорожья.

Причины поступка парня пока неизвестны, его сослуживцы и командиры утверждают, что в конфликт он ни с кем не вступал.

По факту случившегося начато служебное и досудебное расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области полицейский повесился в собственном сарае. Причиной самоубийства могло стать выселение из дома.

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