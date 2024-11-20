В Беларуси заявили о плане оппозиции и Запада развязать войну с участием националистов и НАТО
Государственное телевидение Республики Беларусь заявило о "плане оппозиции и Запада" напасть на четыре региона на юго-западе страны.
Согласно сообщению, с этой целью будут привлечены вооружённые группы из Польши, Литвы и Украины.
Утверждается, что по плану на Беларусь сначала должны напасть "банды националистов", после чего к ним подключатся наёмники, а затем и силы НАТО.
Готовить потенциальных участников нападения помогают польские спецслужбы, заявляет белорусское госТВ.
Как мы сообщали, два месяца назад Лукашенко провёл совещание с высшим командованием, заявив, что стране "надо готовиться к войне".
"И дай бог, чтобы этой войны не было", – добавил президент РБ.
Ранее мы публиковали видео, где глава Беларуси заявил о возможной провокации со стороны США.
"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война", – сказал белорусский лидер.
Напомним, Лукашенко грозил ядерным ударом в случае нарушения границы Беларуси и призвал к переговорам для окончания войны в Украине.