Государственное телевидение Республики Беларусь заявило о "плане оппозиции и Запада" напасть на четыре региона на юго-западе страны.

Согласно сообщению, с этой целью будут привлечены вооружённые группы из Польши, Литвы и Украины.

Утверждается, что по плану на Беларусь сначала должны напасть "банды националистов", после чего к ним подключатся наёмники, а затем и силы НАТО.

Готовить потенциальных участников нападения помогают польские спецслужбы, заявляет белорусское госТВ.

Как мы сообщали, два месяца назад Лукашенко провёл совещание с высшим командованием, заявив, что стране "надо готовиться к войне".

"И дай бог, чтобы этой войны не было", – добавил президент РБ.

Ранее мы публиковали видео, где глава Беларуси заявил о возможной провокации со стороны США.

"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война", – сказал белорусский лидер.

Напомним, Лукашенко грозил ядерным ударом в случае нарушения границы Беларуси и призвал к переговорам для окончания войны в Украине.