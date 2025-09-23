Российский сенатор, командующий подразделением армии РФ, Дмитрий Рогозин заявил о "тупике" на фронте.

Об этом он сказал в интервью российским журналистам.

Он считает, что армии Украины и России достигли паритета в силах и средствах, из-за чего продвижение фактически невозможно. Любая техника уничтожается в пределах 20 км от линии фронта, пехота также заметна и поражается.

"В основном вся война идет в тактическом звене, это штурмовая группа, 3-5 человек, мужики где-то возраста примерно близкого к нам по степи, которые вся заминирована, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, автоматом, боекомплектом, гладкостволом, чтоб отстреливаться от дронов, еще и РЭБ. Встать с этим всем невозможно со стула, не то что идти куда-то наступать. А если техника появляется, любая военная в зоне 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена, и нами у них, и у них у нас. Вот и все. Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации", - заявил Рогозин.

Он отдельно отметил Херсонскую область, где к вышеперечисленному добавляется еще и Днепр. И, по его словам, обе стороны уничтожают противника, как только он подходит к берегу реки. И о ее форсировании в таких условиях речи быть не может.

"Я сегодня с утра опять был у себя на пункте управления, вот у меня там плазмы висят, и я вижу картинку с наших дронов. Вот он, выжженный Степногорск (в Запорожской области - Ред.), вокруг просто поля голые, лесополос уже нет, там заяц появится, я его увижу, а не то, что человек. Вот как двигаться от вот этого, пройти вот этот маршрут, на чем? А техника, она будет подорвана, потому что все дороги заминированы, и нами, и ими, дистанционно, и не только дистанционно", - заявил Рогозин.

Напомним, на днях командир Третьего штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий высказал мнение, что Украина теряет технологическое преимущество на фронте.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как беспилотники поменяли войну в Украине и кто побеждает в "дроновой" гонке.