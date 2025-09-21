На большей части территории Харьковской области россияне смогли создать "килл-зону". Об этом сообщает украинский офицер с позывным "Алекс".

"Буквально вчера противник нанёс ударным БпЛА типа "крыло" поражение по автомобилю на дамбе Печенежского водохранилища, расстояние до которого от линии боевого соприкосновения на Купянском и Волчанском направлениях составляет около 45 км. Это, в свою очередь, создаёт определённый "карман", в котором, конечно, и не пахнет оперативным окружением, но противник уже долгое время создает там проблемы своими дронами", - пишет "Алекс".

По его мнению, "обстановка угрожающая" и может повториться ситуация на трассе Изюм - Славянск, которую массированно атакуют российские дроны.

"Может стать ещё хуже, если где-то расслабиться или кто-то решит «забить болт». Если противник нарастит активность и производство ударных «крыльев» и «дронов-маток» — могут возникнуть серьёзные проблемы", - пишет офицер ВСУ.

Ранее глава местной администрации Купянска Андрей Канашевич заявлял, что в городе складывается критическая ситуация. На территории города остается ещё около 800 мирных жителей.

Война в Украине идет 1306-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Тем временем в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС и что решил президент Владимир Зеленский Зеленский по ситуации и войной в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.