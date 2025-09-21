В воскресенье, 21 сентября, в Украине идет 1306-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
9:58 Миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.
"Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию НАТО", - говорится в сообщении миссии.
Напомним, Россия отрицает, что три её самолёта залетали на территорию Эстонии.
9:53 Дональд Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей.
Перечисляя остановленные им войны, Трамп сперва упомянул Азербайджан и Армению, но затем почему-то сказал о "Камбодже и Армении".
9:43 В Сибири на глазах у местных жителей обрушилось здание школы.
Появилось видео, как в городе Татарске Новосибирской области РФ "сложилось" целое крыло учебного заведения.
Детей в школе не было. Ведётся расследование, почему рухнуло здание 1937 года постройки.
9:30 Так сейчас выглядит Мирноград в Донецкой области - город рядом с Покровском, вокруг которого идут бои.
9:20 В Нежине ночью был прилёт по объекту инфраструктуры, возник серьезный пожар.
По данным властей Черниговской области, в ходе ликвидации пожара снова последовал удар, ранены двое спасателей.
Судя по кадрам ГосЧС, горят топливные резервуары.
9:13 В поезде "Киев – Рахов" на электронном табло одного из вагонов появилась надпись "Слава России".
Её заметили на станции Яремче.
Полиция начала расследование и уже изъяла планшет, с которого программировалось табло. Кто это сделал, пока не установлено.
9:00 В Соломенском районе Киева ночью произошла драка со стрельбой.
Полиция заявила, что конфликт возник у двух компаний, которые отдыхали в одном из заведений. Задержаны девять человек.
Судя по всему, драка началась уже после наступления комендантского часа.
6:06 У российских войск продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает Deep State.
А именно - в Сосновке, Березовом и Новоивановке.
Также продвижение у РФ есть под Мирноградом (в Новоэкономическом, где в последнее время контратаковали ВСУ) и к югу от Константиновки (со стороны Романовки в направлении Клебан-Быка).
5:43 Трамп пригрозил талибам "плохими вещами", если те не вернут США на базу в Баграме.
"Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил, Соединённым Штатам Америки, произойдут плохие вещи!" - написал он.
Ранее Трамп сказал, что хочет вернуть войска на авиабазу, однако Кабул уже заявил, что против этого.