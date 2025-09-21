В воскресенье, 21 сентября, в Украине идет 1306-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

9:58 Миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.

"Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию НАТО", - говорится в сообщении миссии.

Напомним, Россия отрицает, что три её самолёта залетали на территорию Эстонии.

9:53 Дональд Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей.

Перечисляя остановленные им войны, Трамп сперва упомянул Азербайджан и Армению, но затем почему-то сказал о "Камбодже и Армении".

9:43 В Сибири на глазах у местных жителей обрушилось здание школы.

Появилось видео, как в городе Татарске Новосибирской области РФ "сложилось" целое крыло учебного заведения.

Детей в школе не было. Ведётся расследование, почему рухнуло здание 1937 года постройки.

9:30 Так сейчас выглядит Мирноград в Донецкой области - город рядом с Покровском, вокруг которого идут бои.

9:20 В Нежине ночью был прилёт по объекту инфраструктуры, возник серьезный пожар.

По данным властей Черниговской области, в ходе ликвидации пожара снова последовал удар, ранены двое спасателей.

Судя по кадрам ГосЧС, горят топливные резервуары.

9:13 В поезде "Киев – Рахов" на электронном табло одного из вагонов появилась надпись "Слава России".

Её заметили на станции Яремче.

Полиция начала расследование и уже изъяла планшет, с которого программировалось табло. Кто это сделал, пока не установлено.

9:00 В Соломенском районе Киева ночью произошла драка со стрельбой.

Полиция заявила, что конфликт возник у двух компаний, которые отдыхали в одном из заведений. Задержаны девять человек.

Судя по всему, драка началась уже после наступления комендантского часа.

6:06 У российских войск продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает Deep State.

А именно - в Сосновке, Березовом и Новоивановке.

Также продвижение у РФ есть под Мирноградом (в Новоэкономическом, где в последнее время контратаковали ВСУ) и к югу от Константиновки (со стороны Романовки в направлении Клебан-Быка).

5:43 Трамп пригрозил талибам "плохими вещами", если те не вернут США на базу в Баграме.

"Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил, Соединённым Штатам Америки, произойдут плохие вещи!" - написал он.

Ранее Трамп сказал, что хочет вернуть войска на авиабазу, однако Кабул уже заявил, что против этого.