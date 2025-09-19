В Купянске складывается критическая ситуация. На территории города остается ещё около 800 мирных жителей.

Об этом сообщает глава местной администрации Андрей Канашевич.

По его словам, в регионе возникли проблемы с эвакуацией.

"То же самое можно говорить и о селах, которые приближены к городу. Эвакуация на сегодняшний день существенно усложнена, потому что вывозить приходится в достаточно тяжелых и опасных условиях", - отметил Канашевич.

Напомним, по данным Deep State, армия РФ уже контролирует часть Купянска на севере и северо-западе. А бои уже приближаются к центру города. ВСУ это отрицают и говорят только о заходе отдельных ДРГ.

В то же время западные СМИ пишут, что наступлением россиян на Купянск командует бывший офицер ВСУ Сергей Стороженко, перешедший на сторону России еще в 2014 году. Сам Стороженко является уроженцем Харьковской области.

Война в Украине идет 1304-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе Кондрашовки и Степной Новоселки. Также мониторинговые каналы зафиксировали продвижение россиян в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

